Тренер сборной Бельгии Мартинес: мы заслужили победу, но действовали неидеально

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес прокомментировал победу своей команды над Тунисом в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«После сегодняшней игры мы ещё можем начать играть лучше. Да, мы заслужили победу, но действовали неидеально. Есть вопросы по контролю мяча и по пропущенным голам, надо исправлять это», — сказал Мартинес на пресс-конференции.

Специалист отметил, что две победы на групповом этапе мундиаля очень важны для команды.

«Победа — лучшая формула для уверенности в себе. Все члены команды чувствуют себя важной частью происходящего. Да, у меня были сомнения по поводу Витселя и Карраско, когда они уехали в Китай, но сегодня они продемонстрировали, что ментально только выросли за это время», — добавил Мартинес.

Ранее тренер сборной Туниса Маалул заявил, что его команда на сегодняшний момент не в состоянии бороться с грандами наравне.