В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Бельгии разгромила национальную команду Туниса со счётом 5:2.

По дублю в составе бельгийской сборной оформили полузащитник Эден Азар (6-я и 51-я минуты) и нападающий Ромелу Лукаку (16-я и 45-я минуты), ещё один гол на счету форварда Миши Батшуайи (90-я минута). Тунисцы ответили забитыми мячами защитника Дилана Бронна и нападающего Вахби Хазри (90-я минута).

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Бельгия — Тунис

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2018 по футболу в России установлен рекорд по числу матчей без нулевых ничьих.