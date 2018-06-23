Тренер сборной Туниса Маалул: сегодня мы просто не в состоянии бороться с грандами наравне

Главный тренер сборной Туниса по футболу Набиль Маалул поделился мнением о вероятном непопадании своей команды в плей-офф чемпионата мира 2018 года.

Тунисцы потерпели два поражения на групповом этапе мирового первенства с разницей мячей 3-7.

«Не думаю, что этот результат разочаровал арабский мир. Просто нам надо изменить подход к игре, к образу жизни, которые не соответствуют уровню высокого футбола. Наверное, нужно ещё два поколения футболистов, чтобы наша страна вышла на новый уровень. Сегодня мы просто не в состоянии бороться с грандами наравне», — сказал Маалул на пресс-конференции.

Он отметил, что в его команде есть игроки, способные в решающий момент сыграть достойно, однако их шансы снижаются, когда они играют против Эдена Азара и Ромелу Лукаку.

«Возможно, сегодня мы были смешны. Да, этот счёт делает нас посмешищем. Команда играла под давлением», — добавил Маалул.

Ранее он прокомментировал поражение от Бельгии в матче ЧМ-2018 по футболу.