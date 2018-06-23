Тренер сборной Туниса Маалул прокомментировал поражение от Бельгии в матче ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной Туниса по футболу Набиль Маалул прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Бельгии в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

«Как и ожидалось, матч получился очень сложным. Мы понимали, что нам будет непросто ещё в тот момент, когда попали в эту группу. Приносим извинения всем нашим болельщикам, которых было очень много на трибунах. Будем работать лучше», — сказал Маалул на пресс-конференции.

Специалист также поделился мнением об эпизоде с назначением пенальти в ворота его команды.

«Безусловно, раз пенальти был засчитан, значит, он был. Теперь есть VAR, так что никаких сомнений, что оно было. Но даже без пенальти Бельгия забила бы очень много голов. От полного разгрома нас спасла лишь уверенная игра нашего вратаря», — подчеркнул Маалул.

Ранее сообщалось, что Азар признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Бельгия — Тунис.