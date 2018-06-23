Стали известны стартовые составы сборных Южной Кореи и Мексики на матч ЧМ-2018 по футболу

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Южной Кореи и Мексики на матч группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча состоится 23 июня в Ростове-на-Дону. Начало — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Дании сыграли в мяч с жителями Анапы.