Футболисты сборной Дании сыграли в мяч с жителями Анапы

Футболисты сборной Дании сыграли в мяч на одном из пляжей Анапы с местными жителями.

Об этом сообщил вратарь датской национальной команды Каспер Шмейхель, который опубликовал видео в Instagram.

В субботу футболистам команды, которая базируется в Анапе, был предоставлен выходной день.

Ранее Каспер Шмейхель заявил, что сборная Дании неплохо сыграла в матче ЧМ-2018 с Австралией.