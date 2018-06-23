СМИ: Акинфеев попал в сферу интересов «Наполи»

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев попал в сферу интересов итальянского футбольного клуба «Наполи».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на итальянские СМИ.

По информации издания, президент клуба Аурелио Де Лаурентис включил Акинфеева в список потенциальных голкиперов команды. В него также входят Альфонс Ареола из «Пари Сен-Жермен» и Алекс Мерет из «Удинезе».

Контракт Акинфеева с ЦСКА истекает в 2019 году.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Уругвая Стуани отметил высокую скорость российской команды перед матчем на ЧМ-2018.