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Футболист сборной Уругвая Стуани отметил высокую скорость российской команды перед матчем на ЧМ-2018
23 июня 2018, 15:22
/ globallookpress.com
Нападающий сборной Уругвая по футболу Кристиан Стуани перед матчем группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой России поделился мнением об уровне игры соперников.
«Сборная России — хорошая команда, которая показывает скоростную игру. У них очень динамичный футбол», — приводит слова Стуани ТАСС.
Уругваец отметил, что для его команды важно выиграть эту встречу, чтобы улучшить свой имидж. Кроме того, Стуани подчеркнул, что его сборная ставит перед собой задачу занять первое место в группе.
Матч между сборными России и Уругвая состоится 25 июня в Самаре.
Ранее Мутко заявил, что сборная России не до конца выполнила задачу на групповом этапе ЧМ-2018.
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