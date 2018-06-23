Мутко заявил, что сборная России не до конца выполнила задачу на групповом этапе ЧМ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что сборная России не до конца выполнила задачу на групповом этапе домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Задача выполнена не до конца, хотелось бы выйти в плей-офф с первого места в группе. Главное — сохранить ту командность, тот дух, а дальше будем уже замахиваться на что-то большее», — цитирует Мутко ТАСС.

Россия, досрочно вышедшая в плей-офф ЧМ-2018 года, проведёт заключительный матч группового этапа с командой Уругвая. Встреча состоится 25 июня в Самаре. Начало — в 17:00 мск. Чтобы занять первое место в группе, России необходимо одержать победу или сыграть вничью с Уругваем.

Ранее Виталий Мутко прокомментировал победу отечественной сборной над Египтом в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу 2018 года.