Марадона потребовал доступ к тренировочной базе сборной Аргентины перед матчем с Нигерией

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона потребовал доступ к тренировочной базе сборной страны перед матчем группового этапа чемпионата мира 2018 года с Нигерией.

Аргентинские футболисты набрали лишь одно очко по итогам двух первых встреч турнира и занимают последнее место в группе D.

«Я хочу иметь возможность лично поговорить с игроками и объяснить им, что значит носить форму национальной команды», — цитирует Марадону Mirror.

Легенда аргентинского футбола отметил, что всегда полностью отдавался игре в футболке национальной команды страны.

Ранее сообщалось, что в Аргентине призвали депортировать болельщиков за драку на ЧМ-2018.