Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Туниса на матч ЧМ-2018 по футболу

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Бельгии и Туниса на матч группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча состоится 23 июня в Москве на стадионе «Спартак». Начало — в 15:00 мск.

Ранее сообщалось, что глава МИД Бельгии подарил Лаврову футболку с автографами бельгийских игроков.