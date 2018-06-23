Глава МИД Бельгии подарил Лаврову футболку с автографами бельгийских игроков

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс подарил главе российского МИД Сергею Лаврову футболку с автографами бельгийских игроков.

Как сообщает РИА Новости, Лавров в свою очередь подарил Рейндерсу фанатскую футболку с логотипом чемпионата мира.

«Я очень рад организации данного чемпионата, и я уже имел честь видеть очень хорошую игру и нашей сборной, «красных дьяволов», и, естественно, вашей сборной. Мы надеемся, что и дальше будем так продолжать», — отметил глава бельгийского МИД.

Рейндерс находится с частным визитом в России в связи с участием национальной сборной Бельгии по футболу в чемпионате мира.