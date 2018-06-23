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Трезеге прокомментировал достижение Мбаппе, ставшего самым молодым французским автором гола на ЧМ по футболу

23 июня 2018, 14:34
Трезеге прокомментировал достижение Мбаппе, ставшего самым молодым французским автором гола на ЧМ по футболу
/ globallookpress.com

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге прокомментировал достижение нападающего нынешней национальной команды страны Килиана Мбаппе, который стал самым молодым французским футболистом, отличившимся на мировых футбольных первенствах.

«Я присутствовал на матче сборных Франции и Перу, поздравил Мбаппе. Для меня это честь, что меня превзошёл такой интересный и важный игрок, как Мбаппе. Это часть футбола и часть истории. По правде говоря, он показал необыкновенную игру. Этот парень демонстрирует свои способности в таком молодом возрасте, и это очень важно как для него самого, так и для сборной Франции. Поэтому я открыто его поздравляю, он этого заслуживает», — сказал Трезеге в беседе с корреспондентом RT.

Ранее Трезеге сравнил сборную Франции 1998 года с нынешней командой.


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