Трезеге сравнил сборную Франции 1998 года с нынешней командой

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге сравнил свой коллектив с нынешней национальной командой страны.

«Это разные периоды, мы смогли выиграть чемпионат мира в 1998 году, в то время как эта сборная ещё находится в развитии. Чтобы нас можно было сравнивать, им нужно выиграть этот Кубок мира. Но это действительно очень интересная сборная, с хорошими игроками, опытным тренером, слаженной игрой и чёткими целями. И я думаю, что для такого состязания, как чемпионат мира, это самое важное», — сказал Трезеге в беседе с корреспондентом RT.

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