Президент ФИФА посетил Мамаев курган в Волгограде

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде и оставил запись в книге памяти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Васина.

«После посещения матча Нигерия — Исландия президент ФИФА господин Инфантино изъявил желание посетить Мамаев курган. Мы организовали ему экскурсию, после которой он оставил запись в нашей книге памяти», — сказал Васин.

Он отметил, что Инфантино остался впечатлён и пообещал, что посетит Мамаев курган ещё раз с семьёй.

В книге памяти он поблагодарил музей-заповедник за невероятные эмоции.

Ранее сообщалось, что ФИФА не считает политическим жестом бутсы футболиста Шакири с флагом Косова на матче ЧМ-2018 с Сербией.