Футболисты сборной Мексики попросили своих фанатов не шуметь возле отеля в Ростове-на-Дону

Футболисты сборной Мексики попросили своих болельщиков не шуметь возле отеля в Ростове-на-Дону.

Мексиканские фанаты пришли ночью к отелю, где остановилась команда, и попросили игроков спуститься, чтобы поприветствовать их.

«Честно, мы очень рады той поддержке, которую получаем. От себя лично и от всей команды я хочу поблагодарить вас, но мы хотим попросить вас дать нам отдохнуть. Завтра очень важная игра, мы хотим доставить вам удовольствие. Просим вас от сердца», — приводит слова обращения капитана команды Рафаэля Маркеса к болельщикам ESPN.

Мексика в рамках второго тура группового этапа ЧМ сыграет с командой Южной Кореи. Встреча пройдёт 23 июня на «Ростов Арене», начало — в 18:00.

Ранее полузащитник сборной Мексики по футболу Андрес Гуардадо поделился впечатлениями от организации чемпионата мира 2018 года в России.