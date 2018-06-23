Посол ЧМ Метревели сказал, в каком случае сборная России пройдёт далеко на ЧМ-2018

Посол чемпионата мира 2018 года по футболу, директор по проведению спортивных соревнований Федерации футбола Сочи Сергей Метревели рассказал о своих впечатлениях от игры сборной России в первых двух матчах мирового первенства.

«Сборная России проявила себя с лучшей стороны, впервые я увидел, что у нашей команды есть дух, стремление к победе. Если наша сборная и дальше будет играть в прагматичный и рациональный футбол, то может победить и в следующих матчах», — приводит слова Метревели ТАСС.

Посол ЧМ раскрыл понятие «прагматичный и рациональный футбол». Он имеет в виду высокую организацию командной игры, минимальное количество брака в действиях и эффективное использование голевых моментов.

Ранее сообщалось, что защитник Юрий Жирков вернулся в общую группу на тренировке сборной России по футболу.