Роскосмос опубликовал видеоролик с пасом Роналду на МКС

Роскосмос представил ролик, посвящённый матчу чемпионата мира 2018 года между сборными Португалии и Марокко.

После неудачного удара форварда Криштиану Роналду мяч полетел сильно выше ворот соперника. На видео он улетел за пределы стадиона и попал на МКС к космонавту Олегу Артемьеву. Космонавт вернул мяч на Землю, точно попав в голову Роналду, тем самым сделав «пас из космоса». Видео прилагается на сайте Роскосмоса.

Матч Португалия — Марокко завершился победой португальцев со счётом 1:0, гол Роналду стал победным в том матче.

Ранее космонавт Олег Артемьев с борта Международной космической станции (МКС) записал видеообращение к сборной России по футболу.