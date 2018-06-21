Космонавт Артемьев с борта МКС записал видеообращение к сборной России по футболу

Космонавт Олег Артемьев с борта Международной космической станции (МКС) записал видеообращение к сборной России по футболу.

«Наш экипаж следит за любимой командой. Мы желаем достойной игры нашей сборной, здоровья, космической энергии, новых побед, благополучия, мира и процветания!» — сказал Артемьев.

Видеообращение было показано 21 июня в пресс-центре Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России тренируются в две группы без Дзагоева и Жиркова.