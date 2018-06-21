Футболисты сборной России тренируются в две группы без Дзагоева и Жиркова

Сборная России по футболу 21 июня тренируется в две группы, игроки стартового состава в матче с национальной командой Египта занимаются по индивидуальной программе.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что по индивидуальной программе работают полузащитники Юрий Жирков и Алан Дзагоев.

Жирков будет тренироваться индивидуально в ближайшие дни. Дзагоев, получивший травму в матче открытия мундиаля с Саудовской Аравией, может успеть восстановиться к плей-офф турнира.

Ранее чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Икер Касильяс заявил, что Россия потрясающе принимает гостей на ЧМ-2018 по футболу.