Гуллит об организации ЧМ в России: всё на невероятном уровне

Чемпион Европы 1988 года в составе сборной Нидерландов Руд Гуллит высоко оценил организацию чемпионата мира 2018 года в России.

«В России всё на невероятном уровне. Единственное — аэропорт. Всё время: рейс задержан, рейс задержан, рейс задержан… Я три часа прождал, кто-то — пять. А в остальном мне нравится в России», — приводит слова Гуллита «Чемпионат».

Он также рассказал, что ни разу не столкнулся с проблемой расизма в России, которой так запугивали перед ЧМ-2018.

Ранее защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон оценил уровень организации чемпионата мира по футболу 2018 года.