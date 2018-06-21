Защитник сборной Исландии оценил уровень организации ЧМ-2018

Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон в беседе с «Известиями» оценил уровень организации чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Россия сделала всё для того, чтобы этот турнир прошёл на отлично. Всё настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Это один из лучших чемпионатов мира», — сказал футболист.

По его словам, Россия проделала великолепную работу.

Кроме того, Ингасон оценил следующего соперника сборной Исландии. Как отметил спортсмен, Нигерия — сильная команда, с которой будет очень непросто.

«Но мы знаем, на что способны. Сейчас надо забыть игру с Аргентиной и сосредоточиться на следующем матче. В команде все осознают, что нас ждёт тяжёлое сражение с Нигерией», — отметил он.

Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев в беседе с Nation News заявил, что Лионеля Месси из сборной Аргентины, Мохаммеда Салаха из сборной Египта и других звёзд во многом переоценивают.