Власти Москвы обратились к болельщикам, посещающим фан-зону ЧМ-2018 по футболу

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников сообщил, что система безопасности в городе справляется с «перегрузкой» на улицах центра столицы и фан-зоны во время проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Он отметил, что фан-зона на Воробьёвых горах, вмещающая для комфортного пребывания до 25 тыс. болельщиков, не может принять всех желающих.

«На Воробьёвых горах регулярно собирается огромное количество футбольных болельщиков. В случае переполненности фан-зоны могут возникнуть ситуации риска для здоровья. Не подвергайте себя опасности!» — цитирует Черникова «Интерфакс».

Он также отметил, что в Москве существует много альтернативных мест для просмотра матчей ЧМ-2018: отели, кафе, рестораны, дополнительные экраны по всему городу.

Ранее американец Эйбл Вера, создатель фонда помощи инвалидам, подарил россиянину инвалидное кресло в фан-зоне Москвы перед матчем чемпионата мира по футболу.