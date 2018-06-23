Столтенберг рассказал, что сотрудники НАТО после работы смотрят матчи ЧМ-2018

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что сотрудники альянса после окончания рабочего дня смотрят на большом экране прямо в здании новой штаб-квартиры в Бельгии матчи чемпионата мира по футболу.

«Помещение, в котором мы сейчас находимся — «Агора» — размером с два с половиной футбольных поля. И, как оказалось, это отличное место, чтобы посмотреть

хорошую игру. После рабочего дня наш персонал смотрит трансляцию чемпионата мира на большом экране», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

Столтенберг добавил, что десять союзников по НАТО участвуют в турнире, поэтому, по его словам , «есть неплохой шанс, что один из союзников по НАТО станет чемпионом мира».

Ранее президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза в беседе с RT поделился мнением об игре сборной страны по футболу в матче группового этапа с национальной командой Марокко на чемпионате мира 2018 года.