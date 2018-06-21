Президент Португалии прокомментировал игру сборной страны с Марокко на ЧМ-2018 по футболу

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза поделился мнением об игре сборной страны по футболу в матче группового этапа с национальной командой Марокко на чемпионате мира 2018 года.

«Очень, очень сложная игра, потому что сборная Марокко хорошо играла, быстро и энергично. Футболисты команды соперников были в очень хорошей форме. Но Криштиану забил. Голкипер Патрисиу хорошо сыграл, сделал два сейва и выручил в сложных ситуациях. Можно сказать, что на мундиале нет ни одной простой команды, всех трудно победить. Все команды очень хорошие», — сказал ди Соза в беседе с корреспондентом RT.

Он отметил, что нападающий португальской сборной Криштиану Роналду сыграл большую роль в победе команды.

«Роналду — уникум. Это международный престиж для Португалии. Он уникален и неповторим для нас, португальцев», — добавил ди Соза.

Ранее Роналду заявил, что оставит козлиную бородку до конца ЧМ-2018.