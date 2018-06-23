В Санкт-Петербурге болельщики сочиняют и поют песни в честь футболистов сборной России

На улицах Санкт-Петербурга болельщики сочиняют и исполняют песни, посвящённые игрокам сборной России по футболу.

Музыкальный композиций в свою честь удостоились Артём Дзюба, Денис Черышев, Фёдор Смолов и Александр Головин.

В матче третьего тура группового этапа домашнего чемпионата мира по футболу сборная России встретится с национальной командой Уругвая. Матч пройдёт 25 июня на стадионе «Самара Арена».

Ранее защитник сборной Исландии по футболу Хёрдур Магнуссон, который подписал контракт с московским ЦСКА, поделился мнением о перспективах национальной команды России на чемпионате мира 2018 года.