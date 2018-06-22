Исландский футболист Магнуссон считает, что сборная России сможет пройти дальше 1/8 финала на ЧМ-2018

Защитник сборной Исландии по футболу Хёрдур Магнуссон, который подписал контракт с московским ЦСКА, поделился мнением о перспективах национальной команды России на чемпионате мира 2018 года.

«Я смотрел матчи сборной России, они отлично играют. Они теперь идут дальше и могут добиться большего, чем 1/8 финала турнира», — приводит слова Магнуссона ТАСС.

Исландец отметил, что на мировом первенстве себя хорошо проявляют некоторые футболисты ЦСКА.

«Смогу понять Александра Головина, если он перейдёт в «Ювентус», — добавил Магнуссон.

Ранее Павлюченко заявил, что футболисты сборной России никогда не играли ради премиальных.