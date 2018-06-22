Павлюченко: футболисты сборной России никогда не играли ради премиальных

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко рассказал, ради чего игроки выступают за национальную команду страны.

«Когда был игроком сборной, то приезжал туда не ради денег. Мы никогда не просили премиальных. Сборная играет ради людей, футболисты играют за Россию», — сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу «Казино Сочи».

Форвард отметил, что премиальные назначает руководство. По его словам, мнение о том, что футболистам нужны только деньги, является ошибочным.

«К тому же это тяжёлый труд. Футболистам не платят просто так», — добавил Павлюченко.

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