Вячеслав Колосков оценил требования главы USADA проверить сборную России на допинг

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН оценил высказывание главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, который потребовал проверить российских футболистов на применение запрещённых препаратов после двух побед на чемпионате мира.

«США не беспокоит выступление нашей сборной. Их беспокоит, что у нас прекрасно проходит чемпионат, а американские газеты рассказывают о великолепной организации, гостеприимстве, безопасности», — заявил Колосков.

По его мнению, ФИФА на это реагировать не станет.

Со своей стороны, бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт в беседе с Пятым каналом сказал, что это очередная ситуация, которая связана с политикой.

«Я убеждён, что сборная России ничего не принимала. А обвинения США связаны с тем, что сборная провела два хороших матча и сыграла в очень активный, агрессивный футбол», — отметил он.

Ранее защитник сборной России по футболу Игорь Смольников прокомментировал слова Тайгарта.