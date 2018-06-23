Шмейхель поделился мнением об игре Шакири в матче ЧМ-2018 Сербия — Швейцария

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель поделился мнением об игре полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири в матче группового этапа чемпионата мира с национальной командой Сербии.

«Шакири называют самой большой звездой в Швейцарии. Ему нельзя давать таких шансов в концовке матча, какой он получил в игре с Сербией. После гола он снял футболку, и это был глупый поступок. Ещё одно предупреждение, и Швейцария останется без лидера в 1/8 финала. Это ведь не английская Премьер-лига или Бундеслига, где можно набрать много жёлтых карточек до дисквалификации», — сказал Шмейхель в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он прокомментировал гол Джаки в матче Сербия — Швейцария на ЧМ-2018 по футболу.