Шмейхель прокомментировал гол Джаки в матче Сербия — Швейцария на ЧМ-2018 по футболу

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель прокомментировал гол полузащитника сборной Швейцарии Гранита Джаки в матче группового этапа чемпионата мира с национальной командой Сербии.

«Гол Джаки был потрясающим. Кому-то могло показаться, что голкипер должен был отразить его удар. Но мяч так закрутился, что он просто развернулся в другую сторону от вратаря и пролетел мимо толпы защитников. Я заметил, что даже сетка обернулась вокруг мяча — вот насколько сильно он был закручен. Ни один голкипер не спас бы команду в такой ситуации», — сказал Шмейхель в беседе с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Сербии.