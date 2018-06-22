Шакири признан лучшим игроком матча Сербия — Швейцария на ЧМ-2018 по футболу

Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Джердан Шакири признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Сербии.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В прошедшей в Калининграде встрече Шакири стал автором победного гола.

Ранее сообщалось, что сборная Швейцарии вырвала победу у Сербии в матче ЧМ-2018 по футболу.