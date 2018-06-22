В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Швейцарии обыграла национальную команду Сербии со счётом 2:1.

На гол нападающего сербской сборной Александра Митровича на пятой минуте швейцарцы ответили точным дальним ударом полузащитника Гранита Джаки на 52-й минуте и мячом хавбека Джердана Шакири на последних секундах основного времени встречи.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Сербия — Швейцария

Ранее сообщалось, что игрок сборной Швейцарии продемонстрировал флаг Косова на матче с Сербией на ЧМ-2018.