Нижегородские власти помогли гостям ЧМ-2018 по футболу, которые забронировали номер в несуществующем отеле

Власти Нижнего Новгорода помогли гостям чемпионата мира по футболу 2018 года, которые забронировали номер в несуществующем отеле.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы департамента туризма администрации Нижнего Новгорода.

«Туристам, забронировавшим номера в несуществующей гостинице по данному адресу, была оказана помощь в подборе альтернативных вариантов размещения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сотрудники управления МВД России по Нижегородской области проводят проверку по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что фан-зону в Петербурге посетили 400 тыс. человек за неделю.