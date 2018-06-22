Фан-зону в Петербурге посетили 400 тысяч человек за неделю

Фестиваль болельщиков в Санкт-Петербурге посетили 400 тыс. человек за неделю с начала открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Владимира Кириллова, который возглавляет штаб по подготовке города к турниру.

Больше всего посетителей на Конюшенной площади зафиксировали 16 июня — 75 тыс.

«Ввиду крайне высокой востребованности со стороны российских и зарубежных болельщиков данная площадка ежедневно работает с максимальной загруженностью», — отмечается в сообщении.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что Новосибирский метрополитен продлит работу в дни матчей сборной России.