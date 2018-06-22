ЧМ-2018 по футболу повторил достижение по отсутствию матчей без забитых голов

Чемпионат мира 2018 года в России повторил достижение мирового первенства-1954 в Швейцарии по отсутствию матчей без забитых мячей.

Об этом сообщает «Чемпионат».

После 26 встреч мундиаля в России ни одна игра не завершилась вничью.

В 26-м матче чемпионата мира между сборными Сербии и Швейцарии, который проходит в Калининграде, к 70-й минуте было забито два гола.

Ранее сообщалось, что Муса стал первым африканцем, который забил больше одного гола в каждом из двух ЧМ по футболу подряд.