Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Нигерия — Исландия

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Нигерии одержала победу над национальной командой Исландии со счётом 2:0.

На 49-й минуте Ахмед Муса дальним ударом открыл счёт встречи, а уже на 75-й минуте после паса из глубины ворвался в штрафную исландцев, переиграл голкипера и удвоил преимущество своей команды.

Ранее сообщалось, что Муса был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Нигерия — Исландия.