Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Франции, Сироткин — 18-й

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе второй свободной практики восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.

Свой лучший круг на автодроме «Поль Рикар» Хэмилтон проехал за 1 минуту 32,231 секунды.

Второе и третье места заняли пилоты «Ред Булл» — австралиец Даниэль Риккардо и голландец Макс Ферстаппен соответственно.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 18-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 17-й результат.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Франции.