Хэмилтон показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Канады, Сироткин — 20-й

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Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе первой свободной практики восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.
Хэмилтон показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Канады, Сироткин — 20-й
  • Reuters

Свой лучший круг на автодроме «Поль Рикар» Хэмилтон проехал за 1 минуту 32,231 секунды. 

Второй результат — у его партнёра по команде финна Валттери Боттаса. Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» австралиец Даниэль Риккардо. 

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии последнее, 20-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 17-й результат.

Ранее сообщалось, что экипаж Фернандо Алонсо выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».

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