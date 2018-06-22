Хэмилтон показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Канады, Сироткин — 20-й

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе первой свободной практики восьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Франции.

Свой лучший круг на автодроме «Поль Рикар» Хэмилтон проехал за 1 минуту 32,231 секунды.

Второй результат — у его партнёра по команде финна Валттери Боттаса. Тройку замкнул гонщик «Ред Булл» австралиец Даниэль Риккардо.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии последнее, 20-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 17-й результат.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁



The Mercedes duo lead the way, with Grosjean pipping Verstappen for P6 👏#FrenchGP 🇫🇷 #F1pic.twitter.com/3N8pP23rP3 — Formula 1 (@F1) 22 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что экипаж Фернандо Алонсо выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».