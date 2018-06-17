Экипаж Алонсо выиграл гонку «24 часа Ле-Мана»

Короткая ссылка
Экипаж команды «Тойота» в составе Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Казуки Накаджими стал победителем престижного гоночного марафона «24 часа Ле-Мана», который проходил во Франции.
Экипаж Алонсо выиграл гонку «24 часа Ле-Мана»
  • © Panoramic
  • globallookpress.com

Действующий пилот и двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо и его напарники Буэми и Накаджима, в прошлом выступавшие в королевских гонках, опередили своих соперников по меньшей мере на два круга.

Экипаж российской команды SMP Racing в составе чемпиона «Формулы-1» Дженсона Баттона, а также россиян Виталия Петрова и Михаила Алёшина сошёл с дистанции за час до финиша из-за отказа мотора. Вторая машина команды также не завершила гонку.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель вышел в лидеры чемпионата «Формулы-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автоспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить