Экипаж Алонсо выиграл гонку «24 часа Ле-Мана»
- © Panoramic
- globallookpress.com
Действующий пилот и двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо и его напарники Буэми и Накаджима, в прошлом выступавшие в королевских гонках, опередили своих соперников по меньшей мере на два круга.
Экипаж российской команды SMP Racing в составе чемпиона «Формулы-1» Дженсона Баттона, а также россиян Виталия Петрова и Михаила Алёшина сошёл с дистанции за час до финиша из-за отказа мотора. Вторая машина команды также не завершила гонку.
Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель вышел в лидеры чемпионата «Формулы-1».