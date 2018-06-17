Экипаж Алонсо выиграл гонку «24 часа Ле-Мана»

Экипаж команды «Тойота» в составе Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Казуки Накаджими стал победителем престижного гоночного марафона «24 часа Ле-Мана», который проходил во Франции.

Действующий пилот и двукратный чемпион «Формулы-1» Алонсо и его напарники Буэми и Накаджима, в прошлом выступавшие в королевских гонках, опередили своих соперников по меньшей мере на два круга.

Экипаж российской команды SMP Racing в составе чемпиона «Формулы-1» Дженсона Баттона, а также россиян Виталия Петрова и Михаила Алёшина сошёл с дистанции за час до финиша из-за отказа мотора. Вторая машина команды также не завершила гонку.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель вышел в лидеры чемпионата «Формулы-1».