Тите заявил, что доволен желанием футболистов сборной Бразилии бороться до финального свистка

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал победу своих подопечных над командой Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Второй тайм мы сыграли красиво. Потрясающе даже с точки зрения точности передач и взаимодействия на поле. Дуглас Коста помог нам растянуть оборону соперника, он очень хорошо поработал. А как боролся Габриэл Жезус в штрафной на протяжении всего матча! Я не могу сказать ребятам, что меня не устроила их игра после такого второго тайма», — заявил Тите на пресс-конференции.

Он также рассказал, чем из действий его подопечных он доволен больше всего.

«Количеством ударов по воротам, желанием бороться до финального свистка и без сомнения процентом владения мячом. 69% — впечатляющий показатель для матча чемпионата мира», — отметил главный тренер бразильской сборной.

Ранее Филиппе Коутиньо рассказал, что помогло сборной Бразилии обыграть Коста-Рику в матче ЧМ-2018.