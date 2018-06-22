Коутиньо рассказал, что помогло сборной Бразилии обыграть Коста-Рику в матче ЧМ-2018

Нападающий сборной Бразилии по футболу Фелипе Коутиньо прокомментировал победу над командой Коста-Рики в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Жёсткая вышла игра, как мы и ожидали. Хотел забить вначале, но не вышло. Хорошо, что смогли дотерпеть и забить на исходе», — заявил Коутиньо после матча.

Он отметил, что костариканцы хорошо работали в центре поля в защите и тем самым контролировали игру.

«Было важно не опускать руки и не сдаваться. Тренер просил нас психологически сохранять спокойствие. И нам это помогло», — добавил форвард.

Ранее сообщалось, что Фелипе Коутиньо был признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Бразилия — Коста-Рика.