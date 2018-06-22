Рамирес заявил, что ему не в чем упрекнуть игроков сборной Коста-Рики

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес заявил, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных после матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Неймар, Роберто Фирмино, Дуглас Коста, Габриэл Жезус... Можно долго перечислять, у соперника в составе вышло достаточно много звёздных игроков. Мы пытались противостоять Неймару, но часто останавливали его не по правилам, однако вы всё видели — мы старались, и игрокам не должно быть стыдно за себя», — заявил Рамирес после матча.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018 благодаря голам в компенсированное время.