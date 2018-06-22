Стали известны стартовые составы сборных Нигерии и Исландии на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Нигерии и Исландии на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч состоится 22 июня в Волгограде. Начало — в 18:00.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018 благодаря голам в компенсированное время.