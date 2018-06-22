Рамирес высказался о пенальти, отменённом после использования арбитром VAR

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес высказал мнение о пенальти, назначенном в ворота его команды, но который впоследствии был отменён после использования судьёй системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Я считаю, что система видеопросмотра — интересная вещь. Мне казалось, что это нарушает динамику игры, но сегодня было иначе. Решение было принято, причём очень важное, в нашу пользу, но саму систему надо проверять, чтобы не страдал темп», — заявил Рамирес после матча.

На 79-й минуте матча с Бразилией рефери встречи Бьорн Кейперс назначил пенальти в ворота Коста-Рики за нарушение правил на Неймаре. После апелляций игроков и консультации с видеоассистентами голландец решил воспользоваться системой видеопомощи арбитрам (VAR) и, пересмотрев запись эпизода, отменил 11-метровый удар.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018 благодаря голам в компенсированное время.