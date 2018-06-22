Рамирес прокомментировал поражение Коста-Рики от Бразилии в матче ЧМ-2018

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес прокомментировал поражение от команды Бразилии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«У нас был план, стратегия, и мы её придерживались. Идея заключалась в том, чтобы играть плотно и не давать возможности бразильцам развивать свои плюсы. 90 минут нам это удавалось. Во втором тайме бразильцы нарастили обороты, они играли прекрасно, и мы старались как могли, но, к сожалению, в концовке мы дрогнули», — заявил Рамирес после матча.

Он отметил, что у команды были шансы в матче с бразильцами и его подопечные выглядели достойно на фоне сильного соперника.

«Я не знаю, что мы могли ещё сделать. Мы продумали всё идеально. Мы играли против команды, у которой фантастические игроки. Используй мы хотя бы один шанс из трёх, всё могло бы сложиться немного иначе», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2018 благодаря голам в компенсированное время.