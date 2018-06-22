В Москве открылось 32 бесплатных футбольных аттракциона для гостей ЧМ-2018

В Москве открылось 32 бесплатных футбольных аттракциона для гостей чемпионата мира 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Интерактивные площадки работают ежедневно с 12:00 до 21:00 до 15 июля.

Посетить их можно в пяти центральных парках, в том числе на ВДНХ, в парке Победы и в саду имени Баумана.

Посетителям предлагают сыграть в настольный футбол, футбольный бильярд, футбольный дартс. Также имеются фотозоны.

Как заявил глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев, ЧМ-2018 — это большой праздник не только для поклонников футбола, но и для обычных горожан, поэтому власти, чтобы создать радостное настроение и ещё больше приобщить жителей и гостей Москвы к футболу, открыли зоны развлечений.

Ранее URA.RU сообщало, что более пяти тысяч болельщиков Перу прошли по центру Екатеринбурга.