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Вермален и Компани не сыграют за сборную Бельгии в матче ЧМ-2018 с Тунисом
22 июня 2018, 16:45
/ Reuters
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что защитники Томас Вермален и Венсан Компани не примут участия в матче второго круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Если мы хотим победить, то должны полагаться на всех своих футболистов. Завтра со сборной Туниса готовы играть все, кроме Вермалена и Компани, которые ещё не полностью восстановились», — приводит слова Мартинеса РИА Новости.
Матч Бельгия — Тунис состоится 23 июня в Москве. Начало — в 15:00.
Ранее сообщалось, что трое футболистов сборной Швеции могут пропустить матч с Германией из-за проблем со здоровьем.
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