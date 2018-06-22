Ростовскую область посетили более 30 тысяч иностранных туристов с начала ЧМ-2018

Ростовскую область посетили более 30 тыс. иностранных туристов с начала чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Юга.ру».

«Около 23 тыс. болельщиков побывали на матчах на стадионе «Ростов Арена», — заявил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

По его словам, ещё 5—7 тыс. человек не ходили на арену, а приехали в город, чтобы почувствовать атмосферу, посетить фан-зону.

Кроме того, более 3 тыс. иностранцев съездили на экскурсии, в том числе в Азов и Новочеркасск.

Ранее URA.RU сообщало, что более 5 тыс. болельщиков Перу прошли по центру Екатеринбурга.