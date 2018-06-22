В Госдуме прокомментировали заявление МИД Литвы о бойкоте ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал в беседе с RT слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса о том, что бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года «не очень чувствуется».

«Мы все видим, что чемпионат проходит блестяще, как с точки зрения организации, так и качества игры. Все команды приехали, готовятся. Мы слышали комментарии, которые давали руководители национальной сборной, федерации, президент ФИФА и УЕФА. Все с восторгом отзываются о чемпионате мира», — считает депутат.

По словам Газзаева, ЧМ-2018 может войти в историю как самый лучший.

«Начиная с 2010 года все пытались как-то давить на то, чтобы в России чемпионат мира не проходил. Но, я думаю, сегодня те миллионы болельщиков, которые приехали, довольны и видят нашу доброжелательность. Они понимают, что наша страна абсолютно открытая и проблем здесь не существует. По моему мнению, этот чемпионат мира по качеству один из самых представительных. Он останется в истории как самый лучший. Тем более что об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино», — заключил он.

Ранее Линкявичюс заявил, что бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года не состоялся.